Toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

HANGİ BÖLGEDE NE ÜRETİLECEK?

KARASU MÜNFERİT YATIRIM YERİ

Savunma sanayi, raylı sistemler, ticari araçlar vb. üretimler

FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ

​Elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler

CEYHAN ENERJİ İHTİSAS EB

Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatlarına yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım alanı

TRABZON YATIRIM ADASI

Savunma sistemleri, uzay ve havacılık biyoteknoloji ve nanoteknoloji, bilişim gibi yüksek teknolojili sektörler