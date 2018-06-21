Toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.
HANGİ BÖLGEDE NE ÜRETİLECEK?
KARASU MÜNFERİT YATIRIM YERİ
Savunma sanayi, raylı sistemler, ticari araçlar vb. üretimler
FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ
Elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler
CEYHAN ENERJİ İHTİSAS EB
Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatlarına yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım alanı
TRABZON YATIRIM ADASI
Savunma sistemleri, uzay ve havacılık biyoteknoloji ve nanoteknoloji, bilişim gibi yüksek teknolojili sektörler
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