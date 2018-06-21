Türkiye tarih yazacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de inşa edilecek dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi santrali ihalesinin Ekim ayında yapılacağını belirterek, "Bu projenin kesin ihale tarihini bugün açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz" dedi. Tuzla İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuşan Albayrak, şunları söyledi: "Bu yeni santral bin 200 megavat kapasitede, dünyanın en büyüğü olacak. En ileri teknolojiyle yapılacak. Asgari yüzde 60 yerlilik şartıyla türbinler üretilecek. Bir rüzgar türbini 8 bin parçadan oluşuyor. Sanayimiz işin içinde olacak, OSB'lerimizle birlikte yapacağız. Yüzde 80 yerli mühendis şartıyla bu dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye, sadece yatırım çeken büyüyen ekonomisiyle değil, Ar-Ge geliştiren bir ülke olarak da ihracat üssü olacak. Her yıl 3-5 bin megavat yenilenebilir enerji için, 5-10 milyar dolar ekipman ithalatı yapıyoruz. Türbinler, güneş panelleri Türkiye'de üretildiği gibi bölgede ihracat anlamında da büyük bir pazar açacağız. Bunu kendi insan kaynağımızla yapacağız."
SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ
Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 24 Haziran seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin, oy vermenin de ötesinde bir süreç olduğunu ifade eden Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin dört kattan fazla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bölgesindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı.
SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ
Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 24 Haziran seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin, oy vermenin de ötesinde bir süreç olduğunu ifade eden Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin dört kattan fazla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bölgesindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı.
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