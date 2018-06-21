KOSGEB desteğiyle Ar-Ge merkezi kurdu

Elazığ'da yaşayan sınıf öğretmeni Şule Çelik, doğal ürünlerden hazırladığı peynir mayası için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe destekle Doğal Peynir Mayası Ar-Ge Merkezi kurdu. Merkezde, 10 kişilik ekiple birlikte evinde ürettiği peynir mayasının verimliliğini artırmak, bunun organik ve sağlıklı bir ürün olduğunu bilimsel olarak ortaya koymak için çalışmalar yürüten Çelik, mayanın seri üretimini yapmayı hedefliyor. Doğal ürünler kullanarak ürettiği mayanın verimliliğini maksimum düzeye çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Kendi mayamızla ürettiğimiz peynir piyasadakilerden çok daha avantajlı. Randımanı daha yüksek, organik bir maya ve insan sağlığına zararı yok, raf ömrü daha uzun. İçine hiçbir kimyasal katkı maddesi bırakmadan bir yıl boyunca kullanılabilmekte. Bu da endüstride büyük bir avantaj sağlıyor. Piyasadaki bazı mayalarla 7 kilogram sütten bir kilogram peynir elde edilirken, bu mayayla 5 kilogram sütten bir kilogram peynir elde edilmekte."
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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