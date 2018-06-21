7 yıl bir ilaç firmasında çalışan Emine Alagöz, Diyarbakır'da, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanarak aldığı destekle kendi işyerini açtı. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik vitamin ve mineral kombinasyonlu ürünler imal eden işletme kurduğunu belirten Alagöz, KOSGEB'in hibe desteğinin yanı sıra fuar, katalog, nitelikli eleman desteklerinden de faydalandığını ifade etti. Alagöz, şöyle konuştu: "KOSGEB'in 200 bin lira civarında desteği oldu. KOSGEB'in verdiği destek ve cesaretle fuara katıldım, standımı kurdum. Irak'taki ikinci müşterimle fuarda tanıştım. KOSGEB'in manevi desteği de çok oldu."
Kendi işletmesini açtı
Etiketler: Diyarbakır , KOSGEB , Irak , fuar
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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