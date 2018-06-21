İŞKUR’dan 6 milyon iş

İŞKUR'un aracılık hizmetleri sayesinde, 2002'den bugüne kadar 4 milyon 482 bin 531'i erkek, 1 milyon 859 bin 924'ü kadın olmak üzere 6 milyon 342 bin 455 kişi iş sahibi oldu. Bunların 5 milyon 710 bin 125'i özel sektörde, 632 bin 330'u ise kamuda istihdam edildi. İşverenlerce Mayıs ayında 235 bin 615 kişilik açık iş ilanının verildiği kurumda, bunların Ocak-Mayıs dönemindeki toplamı 1 milyon 47 bin 900 oldu. İŞKUR aracılığıyla geçen ay 104 bin 760, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 439 bin 19 kişi işe yerleştirildi.
Etiketler: İŞKUR , iş , istihdam , personel alımı , eleman alımı
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.