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’dan 6 milyon

İŞKUR’dan 6 milyon iş
İŞKUR'un aracılık hizmetleri sayesinde, 2002'den bugüne kadar 4 milyon 482 bin 531'i erkek, 1 milyon 859 bin 924'ü kadın olmak üzere 6 milyon 342 bin 455 ki iş sahibi oldu. Bunların 5 milyon 710 bin 125'i özel sektörde, 632 bin 330'u ise kamuda edildi. İşverenlerce Mayıs ayında 235 bin 615 kişilik açık iş ilanının verildiği kurumda, bunların Ocak-Mayıs dönemindeki toplamı 1 milyon 47 bin 900 oldu. aracılığıyla geçen ay 104 bin 760, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 439 bin 19 kişi işe yerleştirildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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