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'den 'e 50 milyar dolar

Uluslararası Para Fonu, 3 yıllık stand-by anlaşmasını onaylayarak 'e 50 milyar dolar vermeyi kabul etti.

IMFden Arjantine 50 milyar dolar borç

Anlaşma çerçevesinde hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı bildirildi.

PESO DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 25 DEĞER KAYBETTİ
Geri kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılacağı kaydedildi.

Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan larını ödemesine imkan tanıyacak anlaşma, IMF heyeti ile Arjantin hükümeti tarafından gerçekleştirilen müzakereler sonucunda bu ayın başında son halini almıştı.

Arjantin hükümetinin IMF'den kredi talebinde bulunmasında, pesonun bu yıl dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetmesi belirleyici olmuştu.

Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkarmıştı.

STAND-BY NEDİR?
IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 02:59
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