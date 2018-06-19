ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle dolar4,70'in üzerinde işlem görüyor.



Dolar/TL bankalararası piyasada 4,75 civarında seyrediyor.



Euro/TL de 5,50 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar bir yandan küresel gelişmeleri diğer yandan pazar günü gerçekleşecek seçimin sonuçlarını bekliyor.

Uzmanlar, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 4,65 - 4,75 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

DOLAR ENDEKSİ 95'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 95.131'e kadar çıkan dolar endeksi bugün 94.85 civarında işlem görüyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıllarda zor durumdaki euro bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019'a çekmelerine yol açtı.



ECB'nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.