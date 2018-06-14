2020'DE tüm dünya ile birlikte 5G'ye geçmeyi hedefleyen Türkiye, 5G teknolojilerinin yerlileştirilmesi için de çalışma başlattı. Özel sektör, kamu ve üniversite işbirliği kapsamında 5G teknolojilerini milli ve yerli olarak geliştirmek için 253 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yapılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, BTK, OSTİM OSB, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), Turkcell, Türk Telekom, Vodafone arasında 5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri protokolü imzalandı. Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dünyada dijital dönüşüm pazarının 10 yıl içinde 100 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, hedeflerinin bu pazardan 1 trilyon dolarlık pay almak olduğunu kaydetti.
5g yerli ve milli olacak
Etiketler: türk telekom , BTK , haberleş teknoloji , Türkiye , TÜBİTAK
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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