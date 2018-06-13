Sanayide düşman çatlatan artış

Sanayi üretimi, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2018 yılının Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı.