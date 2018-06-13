İstanbul serbest piyasada dolar 4,6000 liradan, avro 5,4130 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5980 liradan alınan dolar, 4,6000 liradan satılıyor. 5,4110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4130 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5510 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3680 lira olmuştu.