3 günde 10 bin bİna barıştı

Barışı olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, Cuma günü alınmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, sistemin açılmasıyla e-Devlet üzerinden binlerce başvuru yapıldı. 3 günün sonunda sisteme giren kişi sayısı 100 bini geçti. Başvurusu tamamlanan bina sayısı ise 10 bin oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başvuruların 12 milyonu bulmasını beklediklerini ifade etti. Yapı Kayıt Belgesi için başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. Belgenin bedeli, en son 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yatırılabilecek.
SEDA TABAK
SEDA TABAK
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