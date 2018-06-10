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'de oynanmak istenen oyunu gözler önüne seren kare!

'nin hesabından bugün, üzerinden oynanan ekonomik operasyonların belgesi niteliğinde bir fotoğraf paylaşıldı. Arjantin'in IMF'den almasının ardından paylaşılan fotoğrafta Arjantin devlet başkanı ve IMF direktörünün şen şakrak halleri dikkat çekti. Ancak Arjantin cunta dönemlerinin ekonomi politikalarına geri döndü.

Türkiyede oynanmak istenen oyunu gözler önüne seren kare!
Son zamanlar kur üzerinden 'yi durdurmaya çalışan şer odakları bu topraklarda başaramadığı operasyonu Arjantin'de gerçekleştirdi. hesabından bugün paylaşılan bir fotoğraf Türkiye'de yapılmak istenenin belgesi niteliğindeydi. Fotoğraf karesinde Arjantin devlet başkanı ve IMF direktörü Arjantin zaferini (!) kutluyor. Oysa Arjantin IMF'den aldığı la birlikte cunta dönemlerinin ekonomi politikalarına geri döndü.



50 MİLYAR DOLAR BORÇ ALACAKLAR
Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar borç vermeyi kabul etti. Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı. Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.



CHP VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE PLANI DA BU!
Türkiye'den kilometrelerce ötede Arjantin'de yaşanan bu olay Türkiye'de oynanmak istenen oyunu gözler önüne serdi. şakşakçılığı üzerinden Türkiye düşmanlığı yapan ve türevlerinin amacı da tıpkı Arjantin gibi Türkiye'yi Batı'ya karşı güçsüz duruma düşürmek.

MUHARREM İNCE: "ERDOĞAN BİR DAHA KAZANIRSA DOLAR 10 LİRA"
Kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalışanların başında CHP'nin adayı geliyor. Her vaadi Erdoğan'ın projelerini yıkmak üzerine olan İnce konuşmasında akıllara zarar bir açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde doların 10 lira olacağını söylemişti. İnce'nin bu yalanı toplum nezdinde bir karşılık bulmamış hatta gülünç karşılanmıştı.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 17:32
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