Son zamanlar kur üzerinden Türkiye'yi durdurmaya çalışan şer odakları bu topraklarda başaramadığı operasyonu Arjantin'de gerçekleştirdi. IMF hesabından bugün paylaşılan bir fotoğraf Türkiye'de yapılmak istenenin belgesi niteliğindeydi. Fotoğraf karesinde Arjantin devlet başkanı ve IMF direktörü Arjantin zaferini (!) kutluyor. Oysa Arjantin IMF'den aldığı borçla birlikte cunta dönemlerinin ekonomi politikalarına geri döndü.
50 MİLYAR DOLAR BORÇ ALACAKLAR
Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti. Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı. Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.
CHP VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE PLANI DA BU!
Türkiye'den kilometrelerce ötede Arjantin'de yaşanan bu olay Türkiye'de oynanmak istenen oyunu gözler önüne serdi. Döviz şakşakçılığı üzerinden Türkiye düşmanlığı yapan CHP ve türevlerinin amacı da tıpkı Arjantin gibi Türkiye'yi Batı'ya karşı güçsüz duruma düşürmek.
MUHARREM İNCE: "ERDOĞAN BİR DAHA KAZANIRSA DOLAR 10 LİRA"
Kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalışanların başında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geliyor. Her vaadi Erdoğan'ın projelerini yıkmak üzerine olan İnce konuşmasında akıllara zarar bir açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde doların 10 lira olacağını söylemişti. İnce'nin bu yalanı toplum nezdinde bir karşılık bulmamış hatta gülünç karşılanmıştı.
50 MİLYAR DOLAR BORÇ ALACAKLAR
Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti. Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı. Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.
CHP VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE PLANI DA BU!
Türkiye'den kilometrelerce ötede Arjantin'de yaşanan bu olay Türkiye'de oynanmak istenen oyunu gözler önüne serdi. Döviz şakşakçılığı üzerinden Türkiye düşmanlığı yapan CHP ve türevlerinin amacı da tıpkı Arjantin gibi Türkiye'yi Batı'ya karşı güçsüz duruma düşürmek.
MUHARREM İNCE: "ERDOĞAN BİR DAHA KAZANIRSA DOLAR 10 LİRA"
Kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalışanların başında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geliyor. Her vaadi Erdoğan'ın projelerini yıkmak üzerine olan İnce konuşmasında akıllara zarar bir açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde doların 10 lira olacağını söylemişti. İnce'nin bu yalanı toplum nezdinde bir karşılık bulmamış hatta gülünç karşılanmıştı.
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