Yaşlıya çifte müjde

65 yaş aylığı alan 581 milyon kişinin yüzü torba yasayla sağlanan yüzde 88 zamla güldü. Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Yaşlılara müjdeler bununla da sınırlı kalmadı. Ödemelere Temmuz'da bir zam daha gelecek. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı artacak. İlk 5 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 5.89'a yükseldi. Bu oran yaşlılık aylığını 529 liraya, 3 ayda bir ödenen tutarı da bin 588 liraya yükseltecek. Bu tutar Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Eylül ayı itibariyle de ödeme sistemi değişecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz Eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar" dedi. Bu maaş 3 ayda bir ödeniyordu. Eylül itibariyle aylık olarak ödenecek. Yani muhtaç yaşlılar her ay 529 lira alacak, maaş için 3 ay beklemeyecek.
NASIL ALINIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
NASIL ALINIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
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