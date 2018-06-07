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Serena da gitti

Serena da gitti
ABD'li iş dünyası dergisi Forbes yeryüzünün en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı. 8 yıldır yayınlanan ve 100 kişilik yapılan listede ilk kez bir kadın sporcu yer almadı. Listede ilk sırayı 285 milyon dolar ile 'li boksör kaptı. Listenin ikinci sırasında 111 milyon dolar ile Messi, üçüncü sırasında ise 108 milyon dolar ile yer aldı. Daha önce her listeye girmeyi başaran kadın tenisçi Serena Williams ise kızı Alexis'i dünyaya getirmek için kortlara ara verince listeye giremedi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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