ABD'li iş dünyası dergisi Forbes yeryüzünün en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı. 8 yıldır yayınlanan ve 100 kişilik yapılan listede ilk kez bir kadın sporcu yer almadı. Listede ilk sırayı 285 milyon dolar ile ABD'li boksör Floyd Mayweather kaptı. Listenin ikinci sırasında 111 milyon dolar ile Messi, üçüncü sırasında ise 108 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Daha önce her listeye girmeyi başaran kadın tenisçi Serena Williams ise kızı Alexis'i dünyaya getirmek için kortlara ara verince listeye giremedi.
Serena da gitti
Etiketler: Floyd Mayweather , Cristiano Ronaldo , Serena Williams , ABD
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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