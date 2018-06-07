Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.
Emekli ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor
Hükümetin müjdesini verdiği emekli ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. İlk olarak Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.' demişti.
Etiketler: SGK , Bakan Sarıeroğlu , ssk
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