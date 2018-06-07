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Emekli ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor

Hükümetin müjdesini verdiği emekli ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. İlk olarak Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.' demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 08:02
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