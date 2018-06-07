Projeni hazırla desteği kap

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere 700 milyon liralık desteğin kapılarını açtı. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında projesi olan KOBİ'ler, işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destekten yararlanabilecek. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine-teçhizat kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecek. Son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Başvurular Ekim ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecek. KOSGEB, program kapsamında imalat sanayi sektörü için 500 milyon lira, yazılım sektörü için 200 milyon lira destek verecek. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekiyor. 2017 yılı KOBİ beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacak. Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ'lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranıyor. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmıyor. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor. Destek oranı tüm bölgeler için yüzde 60. Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olacak. İllere göre desteklenecek sektörler farklılık gösteriyor. Hangi ilde hangi sektör için başvuru yapılabileceği KOSGEB'in internet sitesinde yer alıyor
NASIL BAŞVURULACAK?
● Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran günü saat 23.59'da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
● KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle sisteme girerek başvurularını oluşturabilecek.
ELEKTRONİK DÖNEM
KOSGEB'İN destek programları kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamdan alınabilecek. Kurumun 'KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
NASIL BAŞVURULACAK?
● Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran günü saat 23.59'da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
● KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle sisteme girerek başvurularını oluşturabilecek.
ELEKTRONİK DÖNEM
KOSGEB'İN destek programları kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamdan alınabilecek. Kurumun 'KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
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