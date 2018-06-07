Sanayinin, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimi son yıllarda artan devlet destekleriyle hız kazandı. Bugün itibariyle sayısı 308'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirilirken, tamamlanan projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı. OSB'lerin altyapı yatırımlarıyla küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımların KDV'den istisna tutulmasına ilişkin KDV genel uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. OSB'ler için önem taşıyan istihdam oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Üretim Reform Paketi hedefleri doğrultusunda ise başarılı olan OSB'lerin yurt dışında da OSB kurabilmelerine olanak tanındı.
OSB’ler büyüyor
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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