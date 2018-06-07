Hurda araca 10 bin liralık teşvik! Hurda araç teşviği nasıl alınır?

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 16 yaş üstü otomobil ve ticari araçlar için 10 bin liralık vergi teşviki için şunları söyledi:

*Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık."

*Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak.

*Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor.

*16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak"

3 KADEMELİ TEŞVİK

Hurda araç için geçen ay yayınlanan yönetmelikle birlikte bu teşvikin 3 kademeli yapılacağı belli olmuştu:

1) Matrah (vergisiz) fiyatı 46 bin TL ve altı araçlar için 'hurda teşviki' 10 bin TL,

2) Matrah fiyatı 46 bin TL'yi aşıp 80 bin TL'yi aşmayanlar için 'hurda teşviki' 8 bin TL,

3) Matrah fiyatı 80 bin TL'yi aşan araçlar için ise hurda teşviki sadece 3 bin TL olacak.

6 MİLYON ARAÇ VAR

2017 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyon adedi aşmış durumda. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta bulunuyor. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusu.

Bu sebeple hurda teşviki, problemlerin kısmen de olsa düzeltilmesi açısından memnuniyet verici bulundu. Hurdaya çıkartılacak araçlar, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilecek.