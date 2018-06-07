Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ilk 5 ayda 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını söyledi. Esnaf ve sanatkar sayısının Mayıs'ta 1 milyon 725 bin 423'e çıktığını belirten Palandöken, "En fazla işyeri açılan meslek kolları büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar Muğla'da bulunuyor" şeklinde konuştu.
Esnaf 1.7 milyonu aştı
Etiketler: bendevi palandöken , TESK , Türkiye
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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