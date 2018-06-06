Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi seçimlere 20 gün kalmasına rağmen hız kesmedi. Peş peşe alınan yatırım kararlarının büyüklüğü son bir haftada 500 milyon dolara yaklaştı. Asyalı şirketlerin başını çektiği yatırımlarda enerji, otomotiv, kablo ve tekstil ön plana çıkıyor.

Bu haftaya damgasını vuran en büyük yatırım ise Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu'ndan (SDIC Power) geldi. Ülkesinin küresel anlamdaki en büyük yatırımcılarından olan SDIC Power, SGI Holding ile birlikte, Aydın ve Manisa'da 170 Mw büyüklüğünde ve 300 milyon dolar değerinde rüzgâr santrali kurma kararı aldı. Yatırım ile ilgili lisans ve bürokratik süreçlerin de tamamlandığı ifade edildi. Uzun vadede Türkiye'ye milyar dolarlık yatırım planları bulunduğu belirtilen grup, hayata geçireceği tesisin ayrıntılarını bu hafta duyuracak.