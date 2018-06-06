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Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı

Türkiye üzerine oynanmaya çalışılan ekonomik operasyonlar bir bir çökmeye devam ediyor. Türkiye'nin dik durmasının ardından neye uğradığını şaşıran manipülatörlere ikinci darbe de yabancı yatırımcılardan geldi. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye bir hafta içinde 3 devden 500 milyon lık doğrudan yatırım yaptı.

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi seçimlere 20 gün kalmasına rağmen hız kesmedi. Peş peşe alınan yatırım kararlarının büyüklüğü son bir haftada 500 milyon a yaklaştı. Asyalı şirketlerin başını çektiği yatırımlarda enerji, otomotiv, kablo ve tekstil ön plana çıkıyor.

Bu haftaya damgasını vuran en büyük yatırım ise Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu'ndan (SDIC Power) geldi. Ülkesinin küresel anlamdaki en büyük yatırımcılarından olan SDIC Power, SGI Holding ile birlikte, Aydın ve Manisa'da 170 Mw büyüklüğünde ve 300 milyon dolar değerinde rüzgâr santrali kurma kararı aldı. Yatırım ile ilgili lisans ve bürokratik süreçlerin de tamamlandığı ifade edildi. Uzun vadede Türkiye'ye milyar dolarlık yatırım planları bulunduğu belirtilen grup, hayata geçireceği tesisin ayrıntılarını bu hafta duyuracak.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 09:31
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