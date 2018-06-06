İstanbul serbest piyasada dolar 4,5950 liradan, avro 5,3880 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5930 liradan alınan dolar, 4,5950 liradan satılıyor. 5,3860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6120 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3810 lira olmuştu.