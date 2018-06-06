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Bank’tan ekstra

ING Bank’tan ekstra faiz
ING Bank, yeni ürünü 'Turuncu Ekstra' ile yüzde 1 ek avantajı sağlıyor. , kartı ile yapılacak alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık minimum 750 liraya ulaşan müşterilerine, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında yüzde 1 ek faiz kazandıracak. Yeni programla birlikte, ING Bank çipli ve temassız yeni banka kartı Turuncu Ekstra da müşterilere sunulmaya başlandı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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