ING Bank’tan ekstra faiz

ING Bank, yeni ürünü 'Turuncu Ekstra' ile yüzde 1 ek faiz avantajı sağlıyor. ING, banka kartı ile yapılacak alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık minimum 750 liraya ulaşan müşterilerine, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında yüzde 1 ek faiz kazandıracak. Yeni programla birlikte, ING Bank çipli ve temassız yeni banka kartı Turuncu Ekstra da müşterilere sunulmaya başlandı.
Etiketler: faiz , ING , banka , Turuncu Ekstra
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.