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85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı
Hükümet sözünü tuttu, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti. KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 85 bin kişinin kadroya geçişini öngören çalışmanın 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" dedi.

HAZAL ATEŞ
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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