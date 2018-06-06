MERCEDES-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda çevresel etkilerin kaynağından azaltılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Aksaray fabrikasına 700 bin euroyu aşkın ve Hoşdere fabrikasına 1 milyon euroyu aşkın atık yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladık" dedi. Sülün, "Fabrikalarda organik bileşen emisyonları kontrol altında tutuluyor. Çalışmalar neticesinde, son 4 yılın en düşük uçucu organik emisyon değerlerine ulaşıldı" diye konuştu.
1.7 milyon euroluk çevre yatırımı
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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