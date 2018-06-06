İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, Cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi. Bekçiler, emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak il valiliklerinde istihdam edilecek. Başvuracak kişilerin en az az lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi'nce verilecek eğitimin ardından görevlendirilecek. Geçen yıl Kasım'da 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavları geçenlerin eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti. Mart'ta yapılan düzenleme ile bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisi'ne geçti.
17 bin yeni Bekçi
Bakan Soylu açıkladı: 7 bin bekçi alımı için başvurular Cuma günü başlıyor. Ardından 10 bin kişilik bir bekçi alımı daha yapılacak
Etiketler: Süleyman Soylu , Polis Akademisi , Türkiye , Ardından , cuma
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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