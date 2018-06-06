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1.5 milyarlık yerli hamle

1.5 milyarlık yerli hamle
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN, Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi ve Sayısal Haberleşme Şebekesi için 1.5 milyar liralık iki ayrı sözleşme imzaladı. Yerli ve milli dost düşman tanıma sistemi () ile dünyadaki 4 ülke arasında yerini alacak. Sistem ile Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm IFF Mod 4 platformları milli olarak tasarlanıp üretilecek IFF Mod 5'e yükseltilecek. Bu sistemlerin tüm yazılım ve donanımı milli ve yerli olacak. Diğer sözleşmeyle de ve 'da uçtan uca sayısal milli kriptolu telsiz haberleşmesi ihtiyacı için haberleşme şebekesi kurulacak.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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