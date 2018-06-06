Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN, Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi ve Sayısal Haberleşme Şebekesi için 1.5 milyar liralık iki ayrı sözleşme imzaladı. Yerli ve milli dost düşman tanıma sistemi (IFF) ile Türkiye dünyadaki 4 ülke arasında yerini alacak. Sistem ile Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm IFF Mod 4 platformları milli olarak tasarlanıp üretilecek IFF Mod 5'e yükseltilecek. Bu sistemlerin tüm yazılım ve donanımı milli ve yerli olacak. Diğer sözleşmeyle de Ankara ve İstanbul'da uçtan uca sayısal milli kriptolu telsiz haberleşmesi ihtiyacı için haberleşme şebekesi kurulacak.
1.5 milyarlık yerli hamle
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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