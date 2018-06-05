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Ev alacaklara güzel haber! O ücrete sınırlama geldi

'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ev alırken ödenen komisyonuna sınırlama getirildi.

Bugünkü 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile komisyonuna resmen sınırlama geldi.

ORANLAR DÜŞTÜ

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak. Alıcı ve satıcı yüzde 2-2 şeklinde ödeme yapacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli ise, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 11:50
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