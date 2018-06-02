BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in KOBİ'lere sağlayacağı 'Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği' programını açıkladı. Bakan Özlü, "İşletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız" dedi. Destek programından KOBİ veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren, yerli ve yeni makine ve teçhizatlarını tercih eden şirketler yararlanabilecek. İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti 300 bin lira olarak belirlendi.
Makine alımına faiz desteği
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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