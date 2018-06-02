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İş kuran gence 8 bin 402 lira

İş kuran gence 8 bin 402 lira
Borçlara yapılandırma, emeklilere ikramiye yolunu açan torba yasa, genç girişimcilerin de yüzünü güldürdü. Bağ- Kur kapsamında olan genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılayacak. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak 'ya 'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanacak. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapacak. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, aylık 700 lira 17 kuruşu, yıllık 8 bin 402 lirayı bulacak. Teşvikten faydalanacak olan gençlerin ilk kez gelir vergisi mükellefi olması gerekiyor. Teşviğe konu olacak Bağ- Kur sigortalılığının da 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlaması şart. Genç girişimcinin işyerini bizzat kendisinin sevk veya idare etmesi, orada çalışması gibi şartlar da bulunuyor.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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