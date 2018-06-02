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İmar affı yönetmenliği haftaya tamam

İmar affı yönetmenliği haftaya tamam
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunda olarak bilinen düzenlemenin usul ve esaslarının belirleneceği yönetmeliği Ramazan Bayramı öncesinde çıkarmayı planlıyor. 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve Meclis'ten geçerek yasalaşan İmar Barışı'nın esasları, 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'le düzenlenecek. Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısını çözerek yapıların tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacak İmar Barışı düzenlemesinin uygulanacağı tarih ve başvuru detayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda titizlikle yürütülen çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve yönetmeliğin Ramazan Bayramı öncesi Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor. Yönetmelikte başvuru detayları yer alacak.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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