Devler büyüdü

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 50 yılı geride bırakan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırması, ekonomideki büyümenin detaylarını gözler önüne serdi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu değişmedi. 51.1 milyar TL'lik üretimden satışları ile TÜPRAŞ listede ilk sırayı aldı. İSO 500'dekilerin toplamda ihracat, üretim ve satışlarının arttığı görüldü. Araştırmaya göre, İSO 500'ün ihracatı ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64.5 milyar dolara yükseldi.
YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ
İSO 500'ün üretimden satışları 2017'de yüzde 33.2 artışla 490 milyardan 653 milyar liraya çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi. İSO 500'ün faaliyet kârı oranı yüzde 9.6 olurken, toplam faaliyet kârı mutlak büyüklüğü 70.6 milyar liraya yükseldi. İSO 500'ün sağladığı istihdam yüzde 1.7 oranında arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115'e indi. Azalmaya karşın, 115 firma, İSO 500'ün toplam ihracatının yüzde 48.4'ünü gerçekleştirirken, üretimden satışların da yüzde 32'sini oluşturdu.
YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ
İSO 500'ün üretimden satışları 2017'de yüzde 33.2 artışla 490 milyardan 653 milyar liraya çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi. İSO 500'ün faaliyet kârı oranı yüzde 9.6 olurken, toplam faaliyet kârı mutlak büyüklüğü 70.6 milyar liraya yükseldi. İSO 500'ün sağladığı istihdam yüzde 1.7 oranında arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115'e indi. Azalmaya karşın, 115 firma, İSO 500'ün toplam ihracatının yüzde 48.4'ünü gerçekleştirirken, üretimden satışların da yüzde 32'sini oluşturdu.
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