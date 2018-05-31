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Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! nasıl alınır? nedir?

Çalışanların hastalık ya da iş kazası gibi nedenlerle çalışamadığı için rapor aldığı dönemlerin parası tarafından yatırılıyor. Ancak binlerce çalışanın nden haberi yok. Peki iş göremezlik ödemesi nasıl alınır? İş göremezlik ödemesi nereye yatar? almak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık ya da hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, geçici iş göremezlik durumunda ( ) tarafından (iş göremezlik parası) ödeniyor. Böylece, çalışamadığı günler için işçi maaş da alamamışsa kendisine maddi destek sağlanmış oluyor.

Hastalık parası ya da istirahat parası da denilen ödenek, sağlık nedeniyle çalışılamayan günler için önem taşıyor. İşletmelerin bir kısmı da söz konusu çalışılamayan günler için maaştan kesinti yaparak, çalışanını SGK'dan alacağı ödenekle eksiği tamamlamaya yönlendiriyor. Bir SGK müdürlüğü ayda yaklaşık 7-8 bin iş göremezlik dosyası açıyor. Ancak uygulamada Türkiye genelinde düşünüldüğünde binlerce çalışanın rapor parası, SGK hesabında kalıyor. Çünkü işverenlerin önemli bir kısmı rapor alan çalışanın maaşından o günler için kesinti yapmadığı için, ay başında maaşını tam gören çalışan ayrıca SGK'daki rapor parasının peşine düşmüyor.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 07:34
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