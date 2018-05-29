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Bayramda deyiz

Bayramda tatildeyiz
Haziran ayını yoğun geçirecek 'de 24 Haziran seçiminden önce dinlenmek isteyenler, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bildi. 3.5 günlük için başta olmak üzere , Çeşme, , Kuşadası'na yoğun talep olduğu açıklandı. Antalya'da bayramda yüzde 100 doluluk beklendiği belirtildi. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, bayram için gecelik otel fiyatlarında 100 lira ile 2 bin lira arasında alternatifler olduğunu söyledi.
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