Haziran ayını yoğun geçirecek Türkiye'de 24 Haziran seçiminden önce dinlenmek isteyenler, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bildi. 3.5 günlük tatil için başta Antalya olmak üzere Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası'na yoğun talep olduğu açıklandı. Antalya'da bayramda yüzde 100 doluluk beklendiği belirtildi. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, bayram için gecelik otel fiyatlarında 100 lira ile 2 bin lira arasında alternatifler olduğunu söyledi.
Bayramda tatildeyiz
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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