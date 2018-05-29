Emekliler için bu yaz rahat geçecek. Bayram ikramiyesi ve zam sayesinde, emekliler bu yaz her ay önemli bir kazanç elde edecek. Haziran'da bin lira ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zamlanacak, Ağustos'ta da yine bin lira ikramiye olacak. Memur emeklilerinin Haziran ve Ağustos'ta maaş günleri bayram öncesine denk gelirken, bu aylarda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de erken maaş ödemesi göründü. 17-28 Haziran'daki maaş ödemelerinin 11-13 Haziran'a çekilmesi beklentisi var. Ağustos'ta da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarının ayın 17'sine kadar ödenmesi gündemde.
12 milyon emeklinin kazanç takvimi
Emekliler, 1-8 Haziran ile 1-17 Ağustos’ta biner lira ikramiye alacak, ayrıca her iki ayda da bayram nedeniyle erken maaş ödenmesi gündemde. 3 Temmuz’da zam oranı belirlenecek, maaşlara yansıtılacak
Emekliler için bu yaz rahat geçecek. Bayram ikramiyesi ve zam sayesinde, emekliler bu yaz her ay önemli bir kazanç elde edecek. Haziran'da bin lira ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zamlanacak, Ağustos'ta da yine bin lira ikramiye olacak. Memur emeklilerinin Haziran ve Ağustos'ta maaş günleri bayram öncesine denk gelirken, bu aylarda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de erken maaş ödemesi göründü. 17-28 Haziran'daki maaş ödemelerinin 11-13 Haziran'a çekilmesi beklentisi var. Ağustos'ta da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarının ayın 17'sine kadar ödenmesi gündemde.
- 29 Mayıs 2018, Salı
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