Dolara darbe

Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşı, Nisan ayının son haftasında başladığı proaktif duruşu geçen haftaki olağanüstü toplantı ile pekiştiren Merkez Bankası, dün tarihi adımlarından birini attı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, pazar akşamı mesajını verdiği sadeleşme adımını dün attı. Merkez Bankası'nın sadeleşme operasyonu piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Bu hamlenin ekonomiye ilk günkü katkısı yaklaşık 100 milyar lira oldu. Dolar gün içerisinde yüzde 3.2 değer kaybederek 4.56 liraya kadar gerilerken, euro da 5.32 liraya indi. Dolar, günü ise 4.60 liradan tamamladı. Türk Lirası, dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan para birimi olurken, 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 14.81'den 14.11'e geriledi. Borsa İstanbul'da da endeks yüzde 3.22 değer kazanarak 106 bin 525 puandan kapandı.
TEK FAİZE GEÇİŞ
Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini bildirdi. Bankanın bu adımı, uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların da eleştirdiği alışılmışa gelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin sona ermesi anlamına geliyor. Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faizi, 1 Haziran itibarıyla politika faizi olarak mevcut yüzde 16.5'e eşitlenecek.
TEK FAİZE GEÇİŞ
Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini bildirdi. Bankanın bu adımı, uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların da eleştirdiği alışılmışa gelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin sona ermesi anlamına geliyor. Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faizi, 1 Haziran itibarıyla politika faizi olarak mevcut yüzde 16.5'e eşitlenecek.
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