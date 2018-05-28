Gençlere 3 fırsat

Toplumun her kesimini kapsayan projeler üreten hükümet gençlerin de yüzünü güldürecek. Gençleri meslek ve iş sahibi yapacak, üniversitelilere cep harçlığı sağlayacak uygulamalar hayata geçecek.
İŞKUR, gençlere işbaşında öğrenme fırsatı tanıyan işbaşı eğitim programlarında yeni dönemi başlatıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işbirliğine giden ve önümüzdeki günlerde protokol imzalayacak olan İŞKUR, başta bilişim, yenilenebilir enerji, siber güvenlik, tekstil, kimya, metal, deri olmak üzere bütün işkollarında TİSK'e üye sendikaların işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yeni bir işbaşı eğitim programı hayata geçirecek. İşbaşı programları ile meslek edindirme kursu bir arada gerçekleştirilecek. Toplamda 14 aylık bir eğitim programı olacak. Edinilen bilgiye göre ise kısa vadede bu programla hedef, yaklaşık 200 bin kişinin işgücü piyasasına katılımının sağlanması. İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programlarına katılacak kişilere verilecek ücret ise günlük en az 54, en fazla ise 75 lira olacak. Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama, yenilenebilir enerji gibi geleceğin meslekleri üzerine eğitim alacaklara 75 lira günlük olmak üzere toplamda aylık 2 bin lira ödeme yapılacağı gibi, bu kişilerin istihdam edilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da gençlere yönelik 2 yeni modeli şöyle sıraladı: "Gençler esnek zamanlarda eğitim almak istiyor. Başkalarının belirlediği zamanlara hapsolmayacaklar. İstedikleri zamanda, istedikleri eğitim formatıyla kendilerine gelecekte faydası olacağına inandıkları alanlarda eğitim alabilmeleri yönünde Temmuz ayından itibaren 'fon yöntemi'ne başlayacağız. 10 bin TL değerinde fon ile esnek ve kendilerine uygun şekilde eğitim almalarına imkan sağlanacak. Üniversite gençlerinin yoğun şekilde ilgisini çekecek 'Sosyal Çalışma Modeli' ile gençler yazlarını verimli şekilde değerlendirecek, bunun yanında asgari ücret tutarında ücret alacaklar. Çalıştıkları süre zarfında sigortaları da yapılacak olan gençlerin duyarlılıklarını katma değere çevirecek proje kapsamında yapılacak ödeme gençlerin okul döneminde aldıkları burs ve kredileri miktarını aşan bir tutarda olacak."
Barış ŞİMŞEK/Betül USTA
İŞKUR, gençlere işbaşında öğrenme fırsatı tanıyan işbaşı eğitim programlarında yeni dönemi başlatıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işbirliğine giden ve önümüzdeki günlerde protokol imzalayacak olan İŞKUR, başta bilişim, yenilenebilir enerji, siber güvenlik, tekstil, kimya, metal, deri olmak üzere bütün işkollarında TİSK'e üye sendikaların işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yeni bir işbaşı eğitim programı hayata geçirecek. İşbaşı programları ile meslek edindirme kursu bir arada gerçekleştirilecek. Toplamda 14 aylık bir eğitim programı olacak. Edinilen bilgiye göre ise kısa vadede bu programla hedef, yaklaşık 200 bin kişinin işgücü piyasasına katılımının sağlanması. İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programlarına katılacak kişilere verilecek ücret ise günlük en az 54, en fazla ise 75 lira olacak. Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama, yenilenebilir enerji gibi geleceğin meslekleri üzerine eğitim alacaklara 75 lira günlük olmak üzere toplamda aylık 2 bin lira ödeme yapılacağı gibi, bu kişilerin istihdam edilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da gençlere yönelik 2 yeni modeli şöyle sıraladı: "Gençler esnek zamanlarda eğitim almak istiyor. Başkalarının belirlediği zamanlara hapsolmayacaklar. İstedikleri zamanda, istedikleri eğitim formatıyla kendilerine gelecekte faydası olacağına inandıkları alanlarda eğitim alabilmeleri yönünde Temmuz ayından itibaren 'fon yöntemi'ne başlayacağız. 10 bin TL değerinde fon ile esnek ve kendilerine uygun şekilde eğitim almalarına imkan sağlanacak. Üniversite gençlerinin yoğun şekilde ilgisini çekecek 'Sosyal Çalışma Modeli' ile gençler yazlarını verimli şekilde değerlendirecek, bunun yanında asgari ücret tutarında ücret alacaklar. Çalıştıkları süre zarfında sigortaları da yapılacak olan gençlerin duyarlılıklarını katma değere çevirecek proje kapsamında yapılacak ödeme gençlerin okul döneminde aldıkları burs ve kredileri miktarını aşan bir tutarda olacak."
Barış ŞİMŞEK/Betül USTA
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