İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak. Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.
7 bin yeni bekçi alınacak
Etiketler: Bekçi
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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