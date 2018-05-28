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7 bin yeni alınacak

7 bin yeni bekçi alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak. alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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