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'dan kritik kararı

, firmaların uluslararası lara olan katılımında alınan bedellerde nu sabiedi. İTO, milli katılımını düzenlediği ya da sektörel ticaret heyetleri organize ettiği fuarlardan alınacak bedel i dolar kurunu 4 TL, euro kurunu da 4.8 T

İTOdan kritik döviz kuru kararı

(), iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsaarı sunan küresel lara katılımda doları 4 TL, Euro'yu da 4.8 TL'den sabitledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı , fuar katılımlarında dövizkurunu sabitleme kararı i, "İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir" dedi.

Yıl sonuna kadar ABD'den Çin'e, 'dan Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanında toplam 14 ayrı fuar için hazırlıklarını sürdüren İTO fuarlarında şirketler stant açıp, ürünlerini tanıtabiliyorlar.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Daha önce Merkez'in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde nu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 11:48
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