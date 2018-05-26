18 Mayıs'ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile borçları yapılandırma süreci başlarken, 31 Mart 2018 öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, borç yapılandırabilecek.
Borçları yapılandırma süreci başladı
18 Mayıs'ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile borçları yapılandırma süreci başladı. İşte tüm detaylar...
Etiketler: Torba Yasa , borç , Maliye Bakanlığı , 18 Mayıs , 31 Mart , faiz , enflasyon
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