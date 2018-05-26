;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ASELSAN'dan ikinci halka arz!

ları yapılandırma süreci başladı

'ta yürürlüğe giren ile ları yapılandırma süreci başladı. İşte tüm detaylar...

'ta yürürlüğe giren ile ları yapılandırma süreci başlarken, 2018 öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, borç yapılandırabilecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 11:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ