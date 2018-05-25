Tuz Gölü’ne 1.2 milyar dolarlık dev yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Tuz Gölü doğalgaz depolama projesi için toplam 1.2 milyar dolarlık bir kredinin finanse edildiğini bildirdi. Albayrak, "Bu Türkiye'ye olan istikrara ekonomiye olan güveni gösterdi" dedi.

Albayrak, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, OPET ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik "OPET'te Kadın Gücü" projesinin imza töreninde konuştu. Albayrak, bazı çevrelerin ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye'nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'ni tüm bu yaşananlara rağmen "dünyaya parmak ısırtan projeleri" yerli ve yabancı yatırımcılarla hayata geçirmeye son sürat devam ettiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

SON ONAY HAZİRANDA

"Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için 600 milyon dolarlık kredi onaylandı. Üstüne üstlük Asya Yatırım Kalkınma Bankası'ndan da ön onaylı 600 milyon dolarlık dilim kabul gördü. Son onayı haziran ayında alıyoruz. Böyle bir iklimde Türkiye'nin böyle bir krediyi finanse etmiş olması Türkiye'ye, buradaki istikrara ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Birileri ne derse desin bu inanç ve benzeri yatırımlar, 24 Haziran'dan sonra da katlanarak ve güçlenerek büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomisi, bu güçlü yürüyüşe 24 Haziran'dan sonra koşarak devam edecek. Türkiye ve enerji sektörü büyürken bu büyümede kadınlarımızın da eli eksik olmasın istiyoruz." Türkiye'nin özellikle bu yıl "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" projesi özelinde kadın istihdamına yönelik önemli bir süreci başlattığının altını çizen Albayrak, "Kadın istihdamı açısından güzel ve önemli bir yıl oldu" dedi.