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ve ne kadar? (25 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

'nın faiz artırmasının ardından satım ihalesinde tutarı artırdığını açıklaması sonrası da yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,77'nin üzerinde seyrediyor. Merkez'in 3 puanlık faiz artışı sonrası dolar ilk etapta 4,55'lerin altına kadar inse de kur yeniden yönünü yukarı çevirdi.

/TL de 5,58'in üzerinde hareket ediyor.

Kurdaki aşırı yükseliş ve oynaklık sonrasında Merkez Bankası olağanüstü toplanarak geç likidite penceresi borç verme faiz orınını yüzde 13,5'den yüzde 16,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası dün de yılın kalanı için döviz satım ihalelerinde tutarın artırılacağını duyurdu.

Dolar başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 93.844'le çarşamba günü gördüğü beş ayın zirvesine yakın bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?
Saat 09.15 itibariyle dolar 4.79'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?
Saat 09.15 itibariyle euro 5,61'den işlem görüyor.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 09:19
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