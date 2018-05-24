;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Mevsimlik işçinin tazminat için en az 2 sezon çalışması şart

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte; turizm, tarım ve orman sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde mevsimlik işçi sezonu da başladı.

Mevsimlik işlerde işçi ile işveren arasında süreli sözleşme yapılabildiği gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda askıya alınması şeklinde iş akdi düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme yapıldığında işçi sezonun sonunda işverenden ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi hak iddia edemiyor.

Etiketler: , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ