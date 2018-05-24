Mevsimlik işlerde işçi ile işveren arasında süreli sözleşme yapılabildiği gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda askıya alınması şeklinde iş akdi düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme yapıldığında işçi sezonun sonunda işverenden ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi hak iddia edemiyor.
Mevsimlik işçinin tazminat için en az 2 sezon çalışması şart
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte; turizm, tarım ve orman sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde mevsimlik işçi sezonu da başladı.
Etiketler: sosyal güvenlik , Maliye Bakanlığı , Yıllık izin
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