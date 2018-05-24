İstanbul serbest piyasada dolar 4,6260 liradan, avro 5,4220 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6240 liradan alınan dolar, 4,6260 liradan satılıyor. 5,4200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6650 lira olmuştu.