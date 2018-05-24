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ve ne kadar? (24 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

serbest piyasada 4,6260 liradan, 5,4220 liradan güne başladı.

'da 4,6240 liradan alınan dolar, 4,6260 liradan satılıyor. 5,4200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6650 lira olmuştu.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 09:18
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