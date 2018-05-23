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S&P'den 'ye tehdidi

kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan S&P yetkilisi, 'nın hamlesinin önemli olacağını söyledi.

S&Pden Türkiyeye faiz tehdidi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

FAİZLER ARTSIN İSTİYORLAR
Amerika merkezli kuruluş, 'nın hamlesinin bu süreçte önemli olacağına dikkat çekerek lerin artırılmasını istedi.

KREDİ NOTU TEHDİDİ
S&P'deki kredi notlarından sorumlu en üst düzey analistlerden biri olan Frank Gill'e piyasa üzerindeki baskı azalmazsa S&P'nin Türkiye'nin durağan olan görünümünü tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda "imkan dahilinde" dedi.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar;

* Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken

* Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

* Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

* Türkiye'nin nda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:25
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