Sözleşmesi süreli olanlar dikkat!

; 34 / 20 33 / 19 28 / 13 20 / 8 28 / 13 30 / 14 27 / 13 30 / 22 17 / 9 27 / 16 35 / 18 29 / 15 25 / 14 32 / 14 22 / 8 26 / 16 25 / 13 19 / 9 25 / 12 31 / 14 28 / 16 27 / 17 28 / 11 27 / 11 35 / 21 30 / 14 27 / 18 29 / 14 28 / 15 26 / 12 19 / 6 27 / 14 32 / 17 23 / 18 27 / 11 22 / 11 33 / 19 26 / 13 29 / 12 31 / 23 27 / 18 31 / 20 34 / 17 29 / 14 29 / 13 18 / 9 25 / 12 28 / 11 28 / 13 28 / 14 27 / 12 34 / 20 27 / 17 28 / 14 28 / 12 29 / 15 33 / 18 27 / 20 32 / 15 23 / 12 25 / 12 28 / 13 22 / 17 35 / 18 24 / 17 28 / 18 23 / 15 27 / 19 24 / 16 25 / 11 34 / 21 25 / 17 24 / 16 28 / 14 22 / 17 27 / 14 29 / 13 19 / 10 25 / 17 24 / 11 23 / 17
■ Çalıştığım firmada iş sözleşmem Eylül ayı sonunda doluyor. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? 5...584292 Nolu SMS
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba 05:12
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