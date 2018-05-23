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Sözleşmesi süreli olanlar dikkat!

Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi bugünkü köşesinde sizden gelen soruları cevapladı. İş hayatına dair merak ettikleriniz ve cevapları...



Çalıştığım firmada iş sözleşmem Eylül ayı sonunda doluyor. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? 5...584292 Nolu SMS
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 05:12
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