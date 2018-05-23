Dün gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da aolsa gevşeyen dolar/TL, gece sığ piyasada 4.82 seviyesini gördü.

TSİ 01:11'de 4.82 ile en yüksek seviyesine çıkan kur, ardından 4.74'lü seviyelere geriledi.

Uluslararası işlemlerde dolar/TL şu sıra 4.75 seviyelerinde.

Euro/TL de 5.70 seviyesini aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Euro/TL şu dakikalarda 5.59 seviyelerinde yer alıyor.

Doların küresel bazda değer kazanması ve ABD faizindeki yükselişin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki artış TL için negatif unsurlar.

Piyasalarda devam eden endişeler ardından döviz likiditesine yönelik bir dizi adım atan TCMB geçen hafta da "gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı. Döviz likiditesi adımları TL'deki satış baskısını tersine çevirmedi ancak piyasalarda TCMB'nin rahatsızlığını göstermesi açısından "sözlü müdahale" olarak algılanan açıklama ise kuru tarihi zirvesinden bir süre uzaklaştırdı. Ancak bu da TL'ye kalıcı bir iyimserlik getirmedi ve TL'de kayıplar derinleşti.

Şimdi gözler sert kayıplar sonrası Merkez Bankası'nın bir hamle yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.