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Dolar ve Euro ne kadar? ( 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

Dün gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da aolsa gevşeyen dolar/, gece sığ piyasada 4.82 seviyesini gördü.

TSİ 01:11'de 4.82 ile en yüksek seviyesine çıkan kur, ardından 4.74'lü seviyelere geriledi.
Uluslararası işlemlerde dolar/TL şu sıra 4.75 seviyelerinde.

Euro/TL de 5.70 seviyesini aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Euro/TL şu dakikalarda 5.59 seviyelerinde yer alıyor.

Doların küresel bazda değer kazanması ve ABD faizindeki yükselişin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki artış TL için negatif unsurlar.

Piyasalarda devam eden endişeler ardından likiditesine yönelik bir dizi adım atan geçen hafta da "gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı. Döviz likiditesi adımları TL'deki satış baskısını tersine çevirmedi ancak piyasalarda TCMB'nin rahatsızlığını göstermesi açısından "sözlü müdahale" olarak algılanan açıklama ise kuru tarihi zirvesinden bir süre uzaklaştırdı. Ancak bu da TL'ye kalıcı bir iyimserlik getirmedi ve TL'de kayıplar derinleşti.

Şimdi gözler sert kayıplar sonrası Merkez Bankası'nın bir hamle yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:06
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