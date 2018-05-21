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Lüks 'yat'ırım

Ulaştırma Bakanı Arslan, yat inden alınan payı artırmak için düğmeye bastıklarını söyleyerek, ‘Bürokrasiyi sıfırladık. Sağlık onayını 1-1.5 günden 5 dakikaya indirdik’ dedi

Lüks yatırım
Yat inşasında dünyada söz sahibi olan yat inde de iddialı olmak için düğmeye bastı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin yat turizminde Akdeniz'in en uğrak merkezlerinden biri olması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bürokrasinin neredeyse sıfıra indirildiğini belirten Arslan, "Yatların ülkemize girişlerinde 1-1.5 gün süren sağlık işlemlerini 5 dakikaya indirdik" dedi. Arslan, Elektronik Seyir İzin Belgesi Sistemi'ne, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün de entegre hale getirildiğini belirterek, Türkiye'ye giriş yapan net 50 tondan küçük yatların sağlık işlemleri onayının artık elektronik ortamda 5 dakikada alınabileceğini bildirdi.

EN BÜYÜKLER EGE'DE
ve koyları, pek çok yat severin de uğrak noktası. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ukraynalı milyarder Yuriy Kosiuk, ultra ıyla 'a demirledi. 85 metrelik 'Valerie' isimli ultra lüks yat dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösteriliyor.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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