Lüks 'yat'ırım

Yat inşasında dünyada söz sahibi olan Türkiye yat turizminde de iddialı olmak için düğmeye bastı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin yat turizminde Akdeniz'in en uğrak merkezlerinden biri olması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bürokrasinin neredeyse sıfıra indirildiğini belirten Arslan, "Yatların ülkemize girişlerinde 1-1.5 gün süren sağlık işlemlerini 5 dakikaya indirdik" dedi. Arslan, Elektronik Seyir İzin Belgesi Sistemi'ne, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün de entegre hale getirildiğini belirterek, Türkiye'ye giriş yapan net 50 tondan küçük yatların sağlık işlemleri onayının artık elektronik ortamda 5 dakikada alınabileceğini bildirdi.
EN BÜYÜKLER EGE'DE
Akdeniz ve Ege koyları, pek çok yat severin de uğrak noktası. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ukraynalı milyarder Yuriy Kosiuk, ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirledi. 85 metrelik 'Valerie' isimli ultra lüks yat dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösteriliyor.
EN BÜYÜKLER EGE'DE
Akdeniz ve Ege koyları, pek çok yat severin de uğrak noktası. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ukraynalı milyarder Yuriy Kosiuk, ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirledi. 85 metrelik 'Valerie' isimli ultra lüks yat dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.