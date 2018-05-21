200 bin yeni iş

AİLE Bakanlığı, 'kadının güçlenmesi strateji ve eylem planı'nı açıkladı. 2018-2023 yıllarını içeren eylem planında kadınların eğitim, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 başlıkta güçlenmesi hedefleniyor. Plana göre; bilgi teknolojileri alanında 200 bin kadının eğitim alarak bu alanda istihdam edilmesi sağlanacak.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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