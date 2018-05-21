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ve ne kadar? (21 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,5280 liradan, 5,3220 liradan haftaya başladı.

'da 4,5260 liradan alınan dolar, 4,5280 liradan satılıyor. 5,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3220 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2810 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?
Dolar saat 09.30 itibariyle 4.55'ten işlem görmeye başladı.

EURO NE KADAR?
saat 09.30 itbariyle 5.34'ten işlem görmeye başladı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 09:37
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