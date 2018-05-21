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le 2002'de ne alabiliyorduk? 2018'de ne alabiliyoruz?

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Peki asgari ücretle koalisyonlu yılların ekonomik enkazının kaldığı 2002 yılında ne alınabiliyordu, şimdi ne alınabiliyor, Türkiye nereden nereye geldi? İşte asgari ücretin alım gücü farkı...

, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu da vurgulandı.

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

2002 yılında Türkiye'de iktidarı ile tanıştı. Koalisyon yıllarından geriye ekonomik bir enkaz kalmıştı. O günden bugüne Türkiye ekonomik mucizesini hayata geçirdi, büyü ve gelişti. Vatandaşların yaşam kalitesi arttı. 2002 yılında alınan asgari ücret ve bugüna alınan asgari ücretin alım gücü arasında büyük fark var.

Peki 2002 yılının asgari ücreti olan o zamanın parasıyla 163 milyon lira ile neler alınabiliyordu bugünkü asgari ücretle neler alınabiliyor...

İşte 2002 ve 2018'in asgari ücretlerinin alım gücü farkı:

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 13:26
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